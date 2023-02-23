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劉光源約見美總領事梅儒瑞　劃三條「紅線」　不得詆毀香港前景

  • i-Cable
  • 2023年02月23日
【有線新聞】外交部駐港特派員劉光源近日約見美國駐港澳總領事梅儒瑞。
外交部駐港特派員公署回應傳媒查詢說，會面是就梅儒瑞和美國駐港澳總領事館近期干預香港事務的錯誤言行，提出嚴正交涉和表達強烈不滿，並向對方劃出三條「紅線」，要求美方不得危害中國國家安全、不得在香港搞政治滲透、不得詆毀破壞香港發展前景。
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