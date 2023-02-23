i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
旺角鐵枝墮下插斃途人 屋宇署指示承建商十天內拆除餘下支架
i-Cable
2023年02月23日
【有線新聞】旺角鐵枝墮下插斃途人事件，涉事單位當時正清拆僭建物，屋宇署正跟進及調查。
鐵枝由長發大廈11樓這個單位墮下，原先的僭建物清拆工程停工，露台滿布泥頭和建築廢料，門外貼有通告指警方查封，鐵閘有鐵鏈上鎖。
屋宇署表示僭建物外圍棚架的工程廢料已移走，沒有明顯危險，已經指示政府承建商十天內拆除餘下金屬支架及磚牆僭建物。事發星期三下午，單位正拆卸僭建物，一支鐵枝墮下插中女途人，一名裝修工人被捕。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女 網民質疑拍攝大腿不違法 律師拆解疑問
生活
有線生活
2023年02月21日
下一則新聞
下一則新聞
財政預算案助力大灣區金融 重啟「資本投資者入境計劃」
灣區直送
財經資訊
灣區直送
2023年02月23日
推薦閱讀
地震先兆？ 日本九州逾百河豚屍體沖上岸 研究員稱史無前例 推測大量死亡可能原因
即時新聞
新聞資訊
2023年02月16日
日本擴大人才簽證制度
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月17日
財政預算案2023｜$5,000消費券 交通補貼延至10月 增子女免稅額 不斷更新派糖措拖
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
觀塘菜檔四男女街頭混戰 女職員涉擸刀劈中年婦 再遭兩男圍毆
即時新聞
新聞資訊
2023年02月23日
一線搜查｜大埔海濱公園櫻花懶人包 八重櫻盛開位置、拍攝貼士 同場加映繡球花海
生活
有線生活
2023年02月16日
一線搜查｜車Cam片揭淺水灣交通意外 青年突衝紅燈 被私家車收掣不及撞倒
生活
有線生活
2023年02月21日
其他人也在看
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女 網民質疑拍攝大腿不違法 律師拆解疑問
生活
有線生活
2023年02月21日