旺角鐵枝墮下插斃途人　屋宇署指示承建商十天內拆除餘下支架

【有線新聞】旺角鐵枝墮下插斃途人事件，涉事單位當時正清拆僭建物，屋宇署正跟進及調查。

鐵枝由長發大廈11樓這個單位墮下，原先的僭建物清拆工程停工，露台滿布泥頭和建築廢料，門外貼有通告指警方查封，鐵閘有鐵鏈上鎖。

屋宇署表示僭建物外圍棚架的工程廢料已移走，沒有明顯危險，已經指示政府承建商十天內拆除餘下金屬支架及磚牆僭建物。事發星期三下午，單位正拆卸僭建物，一支鐵枝墮下插中女途人，一名裝修工人被捕。