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日日有頭條：00年少數族裔指本港歧視嚴重

  • i-Cable
  • 2023年02月23日
【有線新聞】港府一直提倡「多元包容共融」，少數族裔在這個以華人為主的單一種族社會體驗如何？看看2000年的報道。
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