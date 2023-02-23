世界盃男子籃球亞洲區資格賽　中國隊荃灣出戰哈薩克　鄭雁雄、陳國基到場打氣

【有線新聞】世界盃男子籃球亞洲區資格賽在荃灣體育館舉行，中聯辦主任鄭雁雄到場為國家隊打氣。中國隊以71:59勝哈薩克。

鄭雁雄在中國籃協主席姚明、政務司司長陳國基陪同下入座，並一同觀賞賽事，文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦有到場。現場有市民帶同國旗支持，國家隊已經取得世界盃的資格，今場對戰哈薩克，周日會與伊朗對賽。