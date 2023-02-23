i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
世界盃男子籃球亞洲區資格賽 中國隊荃灣出戰哈薩克 鄭雁雄、陳國基到場打氣
i-Cable
2023年02月23日
【有線新聞】世界盃男子籃球亞洲區資格賽在荃灣體育館舉行，中聯辦主任鄭雁雄到場為國家隊打氣。中國隊以71:59勝哈薩克。
鄭雁雄在中國籃協主席姚明、政務司司長陳國基陪同下入座，並一同觀賞賽事，文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦有到場。現場有市民帶同國旗支持，國家隊已經取得世界盃的資格，今場對戰哈薩克，周日會與伊朗對賽。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女 網民質疑拍攝大腿不違法 律師拆解疑問
生活
有線生活
2023年02月21日
下一則新聞
下一則新聞
河邊散步鱷魚突襲寵物狗 美國八旬婦「無端」變獵物慘死 專家：想生存別要就範
即時新聞
新聞資訊
2023年02月23日
推薦閱讀
考車牌｜考路試犯錯「肥佬」 圖以500元行賄考官換合格 26歲男子遭廉署起訴
即時新聞
新聞資訊
2023年02月21日
財政預算案2023｜$5,000消費券 交通補貼延至10月 增子女免稅額 不斷更新派糖措拖
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜車Cam片揭淺水灣交通意外 青年突衝紅燈 被私家車收掣不及撞倒
生活
有線生活
2023年02月21日
日本擴大人才簽證制度
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月17日
台灣擬「派錢」搶旅客！赴台遊客可獲5,000元新台幣 自由行、旅行團都有份
旅遊
生活
有線生活
2023年02月22日
一線搜查｜港男搭的士疑扮無錢走數 用銀行卡抵押遭拒 司機：值咩錢？
生活
有線生活
2023年02月17日
其他人也在看
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女 網民質疑拍攝大腿不違法 律師拆解疑問
生活
有線生活
2023年02月21日