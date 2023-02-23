中國男籃首次以香港作主場　順利以71:59擊敗哈薩克

【有線新聞】男子籃球世界盃亞洲區資格賽，中國首次以香港做主場，以12分擊敗哈薩克。

張鎮麟籃底接應，分給周琦射入中距離，為白衫的中國先拔頭籌。趙繼偉初段活躍，包辦偷波上籃，單節獨取7分，全場有11分，中國開賽打出9比3。

哈薩克回敬一球精彩入球，古安洛夫後手交給潘羅拔上籃追近。

中國10戰8勝排第2，提前鎖定決賽周資格。單手入樽的周琦，交出「雙雙」16分、12籃板。

雖然是例行公事，但是塞爾維亞籍主帥佐積域，去年11月上任後首場正式比賽，都想有個好開始。首節領先21比12。中國第二節進一步拉開，進帳7分的王哲林跳投得手，半場領先21分。但換邊後稍有鬆懈，差點被哈薩克有機可乘。梅沙加利夫攻入13分，包括3球三分。面對夾擊交給拜高夫上籃，最後1分10秒、追剩8分。

但胡明軒「零度位」起手，射入關鍵三分，中國再拉開雙位數優勢。結果贏71比59，佐積域領軍首場旗開得勝。中鋒周琦說現場氣氛非常好，但不太滿意表現。

中國男子籃球代表周琦：「不管是場地，對我們的保障，還是現場球迷，對我們來說是很大的鼓舞。因為3年疫情打這場比賽。第一次主場比賽，對我們來說是非常好的事情吧。大家都很興奮。我們這次有很多年輕球員，但我們出現一些問題。大家在興奮狀態下打球，可能思路不是很清晰。我覺得還需要點時間。」

中國隊星期日在荃灣體育館出戰、鬥伊朗。