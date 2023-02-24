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葵涌石籬邨單位起火墮冷氣機　男戶主涉縱火被捕

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  • 2023年02月24日
【有線新聞】葵涌石籬邨有單位火警，男戶主涉嫌縱火被捕。
起火單位火光熊熊，不斷冒出濃煙，窗框燒至變形，冷氣機從單位墮下地面。昨晚深夜10時許，石俊樓低層一個單位起火，消防派出一隊煙帽隊、開動一條喉灌救，約20分鐘將火救熄，期間約60名居民自行疏散。消防調查認為火警有可疑，警方拘捕57歲男戶主涉嫌縱火，他報稱不適，由警員陪同送院治理。
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