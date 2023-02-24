財政預算案2023｜推百分百擔保貸款助換電動的士　謝展寰：將減少新能源運輸基金資助

【有線新聞】預算案建議推出百分百擔保貸款計劃，鼓勵的士車主更換純電動的士。環境及生態局局長謝展寰說，新能源運輸基金已有資助車主的試驗計劃，將來大規模推行時，資助額會減少，貸款計劃可繼續支援車主。

政府建議提供百分百擔保的貸款計劃，鼓勵的士車主轉換純電動的士，涉及貸款總擔保額約64億元，每輛的士借貸上限35萬元，還款期最長不超過10年。為甚麼不直接資助車主？謝展寰說，新能源運輸基金的試驗計劃亦有資助車主更換電動的士，擔保貸款希望多方面幫助他們。

謝展寰：「如果電動車輛比傳統車輛貴很多，我們資助差額，如果不是比傳統車輛貴，資助額可以達資助車價一半。試驗計劃有人可能擔心技術，有高資助額鼓勵車主試驗，如果試驗後大家認為技術可大規模用，大規模資助就不會一半這麼多。可能都是不足夠、仍要借錢，百分百貸款計劃可以繼續協助他。」

駕駛電動車要有充電站配合，有私家車車主投訴，現時不夠充電站。陳先生：「任何時間尋找充電車位，部分地區很缺乏充電車位，推動電動的士會不會更加嚴重？」謝展寰：「電動車來說香港仍在發展初期，有些地方有充電站，有些地方可能沒有，去到時有些可能別人正在使用，政府正研究應用程式，看哪裏有充電站及空位，重點是如何加大充電網絡。」

謝展寰說正在大嶼山、西貢興建10個高速充電站給的士使用，全港幾百個油站合約完結時，會招標改建充電站。另外、政府研究今年開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛試驗，會在元朗凹頭、大埔和柴灣加設加氫站，會做好安全評估。