好市民獎｜今屆有80位獲獎者　青年跑足10分鐘　商場三樓至停車場助擒賊

【有線新聞】今屆「好市民獎」頒獎禮後日在會展舉行，80位獲獎者協助警方偵破多宗欺詐、非禮等罪案，其中一個青年協助商場保安員追捕盜竊案疑犯，由三樓追到停車場。

鄭建霖表示：「當時有點害怕，但當時衡量過自己的安全後，我都選擇去追。」前年11月，當時17歲的鄭建霖在九龍灣德福廣場，看到有保安員正追趕一名賊人，便幫忙一起追捕。鄭建霖指：「由商場三樓開始追，追到樓下停車場，由於樓梯太多彎路、轉彎位，因此每次轉彎都會戒備，留意他會不會突然埋伏，或者有沒有武器。為甚麼會那麼持續去追？如果這次讓他逃脫了，不知道他下次可能會犯更嚴重的事。」追了大約十分鐘，最終在停車場外制服疑犯，鄭建霖亦獲得好市民獎。

今屆獲獎的80名好市民，協助警方偵破多宗罪案，包括欺詐、盜竊、風化案，其中盜竊案佔26宗，一成半的得獎者都是29歲以下年輕人，最年輕是一名15歲女學生，阻止了一宗非禮案。警務處公共關係部（訓練及支援分課）警司譚蘊兒：「年輕人當然有守法意識，亦將他們防止及偵破罪案的能力提高了，像鄭先生般，不但見到案件會報案，更會主動積極滅罪。」這幾個「好市民超人」，分別代表冷靜、智慧、機警與積極，警方希望可以提醒市民，多留意身邊環境，遇到罪案時挺身而出。