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馬會被額外徵收120億元足球博彩稅 陳智思：需檢視長遠影響
i-Cable
2023年02月24日
【有線新聞】馬會被政府額外徵收120億元足球博彩稅，董事陳智思認為來得突然，要檢視長遠有甚麼影響。
香港賽馬會董事陳智思：「我們需要考慮長遠對例如外圍賭波方面，我們能否保持競爭力，因為你知道不只有我們可以賭波，所以我們要看新安排下對整體有何長遠的影響，但現在短期來說，對我們正在支持的慈善機構，我相信沒有影響。這個都比較來得突然、很短時間，我相信要重新檢視。」
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