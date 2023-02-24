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聯合國大會通過決議譴責俄羅斯促撤軍

  • i-Cable
  • 2023年02月24日
【有線新聞】俄烏戰事踏入一周年，聯合國大會以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯並要求撤軍。烏克蘭指決議顯示國際社會的堅定支持，俄羅斯批評議案反俄、偏頗，中方代表則投下棄權票。
聯合國大會以141票贊成、7票反對及32票棄權，壓倒性通過不具約束力決議，譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，要求立即、無條件撤軍，實現全面、公正和持久的和平。烏克蘭總統澤連斯基形容，是國際社會對支持烏克蘭堅定不移的有力信號。俄羅斯批評議案反俄、偏頗，只會激化衝突，延續烏克蘭人民悲劇。
投下棄權票的中國常駐聯合國副代表戴兵指，國際社會應勸和促談而非火上加油。中國常駐聯合國副代表戴兵：「烏克蘭危機已持續一年，殘酷的事實充分證明輸送武器不會帶來和平，拱火澆油只會加劇各方矛盾。」
美國國務院發言人普賴斯斥責中方假裝保持中立，但過去一年一直援助俄羅斯。白宮透露，美國總統拜登將視像會晤澤連斯基及七國集團領袖，並公布對俄新一輪制裁。
踏入戰事周年，多國展示與烏克蘭並肩，巴黎鐵塔、歐盟大樓、葡萄牙國會等地標亮起象徵烏克蘭國旗的藍、黃燈光。俄羅斯駐倫敦大使館外，有示威者用油漆在馬路塗上巨型烏克蘭國旗聲援，警方以涉嫌刑事毀壞等罪拘捕四人。
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