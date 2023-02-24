財政預算案2023｜楊潤雄：信香港旅遊復蘇快　5億助電視台合拍綜藝節目等冀擴大市場

【有線新聞】文化體育及旅遊局局長楊潤雄說相信香港旅遊業復蘇可能會較其他地區快，又說預算案支持電視台與中外團隊聯合製作節目，希望可擴大本地電視行業的市場。

香港與內地全面通關大半個月，最近入境旅客平日有約4萬人，周末更有近7萬人。楊潤雄說參考其他地區，開關首年可恢復約70%旅客量，預料香港可能會復蘇得快一點，「外國可能很多旅客一定要搭飛機，航空公司現在面對機師、飛機壓力、運力的問題，但我們旅客陸路過來，少了這個擔心。到底香港會否復蘇得更快？我們要再觀察。」

不過，在導遊、旅遊巴等方面接待力尚未恢復，預算案未有回應業界設立復業基金的訴求，只推出百分百貸款擔保計劃，楊潤雄說相信足以幫助業界渡過復蘇初期的壓力。

另外預算案建議向「創意智優計劃」注資5億元，用於支持7個創業行業，包括支持電視台與外地業界聯合製作綜藝節目。楊潤雄：「有一些內地節目，譬如《我們的歌》，香港都很多人去看，而且有香港歌星參與，看到我們與內地合作，似乎能夠帶動到行業發展。（主持：政府未有投入資源電視台已做，為何還要幫？）我們想從一個大角度去看，現在可能有一兩個項目已有合作，我們認為該處有空間，想再推動一些，希望可以推闊一點。」他又說合製節目不限於大灣區，希望可讓有心投身電視行業的青年有更多發展機會。