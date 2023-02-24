財政預算案2023｜過往消費券使用率逾九成　陳茂波鼓勵特首、高官領取花費

【有線新聞】財政司司長陳茂波說，以往有超過九成合資格人士領取消費券，他鼓勵行政長官及其他政治任命官員使用消費券。

陳茂波：「使用率超過九成、高於九成。我、行政長官和我的同僚，即政治任命官員，我鼓勵他們都領取消費券，而且要花費比起面額更多，我還有鼓勵他們使用消費券，例如買東西給別人、邀請同事去吃午飯，甚至是捐款給慈善機構，希望大家領取。」