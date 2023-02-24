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口罩令｜陳茂波：可能在今季尾解除

  • i-Cable
  • 2023年02月24日
【有線新聞】財政司司長陳茂波說政府可能在今季尾解除口罩令。
聽眾JIM：「如果政府想令香港人重拾快樂，為何不讓他們重新掌控自己的生命，讓他們選擇是否戴口罩？其中一點是這是免費的，不會花費政府一分一毫，較舉辦美食節及其他活動便宜很多。」
陳茂波：「可能會在今個季末解除口罩令，衞生部門的同事正密切監察情況。我都不時、尤其是預算案諮詢期間，我都聽到類似的聲音，我亦明白這些觀點。」
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