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據報俄羅斯正向中國企業洽購無人機
i-Cable
2023年02月24日
【有線新聞】據報俄羅斯正向中國企業洽購100架無人機。
德國明鏡周刊報道，西安冰果智能航空科技有限公司準備製造100架ZT-180無人機的原型機，預料4月交付，該款無人機可攜帶35至50公斤的彈藥，與俄羅斯在烏克蘭使用的伊朗製「見證者-136」自殺式無人機相似。
報道又指公司正計劃為供應無人機予俄羅斯建立廠房，每月可產100架無人機。
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