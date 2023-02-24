據報俄羅斯正向中國企業洽購無人機

【有線新聞】據報俄羅斯正向中國企業洽購100架無人機。

德國明鏡周刊報道，西安冰果智能航空科技有限公司準備製造100架ZT-180無人機的原型機，預料4月交付，該款無人機可攜帶35至50公斤的彈藥，與俄羅斯在烏克蘭使用的伊朗製「見證者-136」自殺式無人機相似。

報道又指公司正計劃為供應無人機予俄羅斯建立廠房，每月可產100架無人機。