網上鼓吹練武對抗政府　60歲武術教練認煽動顛覆國家政權　判囚5年

【有線新聞】一名武術教練在網上鼓吹練武對抗政府，承認煽動顛覆國家政權，判囚5年。

60歲男被告2020年起，在社交平台發文煽動他人參加「殺鬼隊訓練班」，傳授武術知識。警方去年3月派臥底參加武術班，拘捕該名教練和另一名62歲女學員，在他們家中分別搜出開山刀及斧頭等，兩人另外承認無牌管有槍械。教練一方求情，希望法庭不要將案件視為國安法中的「情節嚴重」，法官最終判男教練入獄五年，女學員就判囚16個月。