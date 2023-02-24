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網上鼓吹練武對抗政府　60歲武術教練認煽動顛覆國家政權　判囚5年

  • i-Cable
  • 2023年02月24日
【有線新聞】一名武術教練在網上鼓吹練武對抗政府，承認煽動顛覆國家政權，判囚5年。
60歲男被告2020年起，在社交平台發文煽動他人參加「殺鬼隊訓練班」，傳授武術知識。警方去年3月派臥底參加武術班，拘捕該名教練和另一名62歲女學員，在他們家中分別搜出開山刀及斧頭等，兩人另外承認無牌管有槍械。教練一方求情，希望法庭不要將案件視為國安法中的「情節嚴重」，法官最終判男教練入獄五年，女學員就判囚16個月。
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