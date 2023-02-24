警方相信美國佛羅里達州連環槍擊案槍手隨機開槍殺人

【有線新聞】美國佛羅里達州奧蘭治縣連環槍擊案，警方指槍手是隨機開槍殺人。

警方公布周三案發後，警員拘捕疑犯時的隨身攝影機片段，疑犯在被捕過程中，多次叫喊自己不能呼吸，又指警員正要殺害他。當局指19歲的疑犯 被捕後不願說話，犯案動機未明，但相信他是隨機犯案。疑犯已被控一項一級謀殺，亦將面臨更多控罪。

連環槍擊案總共造成三死兩傷，死者包括一名記者及9歲女童。