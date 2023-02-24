騙取事主資料稱代處理內地物業買賣　42歲男涉網上「起底」違私隱被捕

【有線新聞】一名男子涉嫌起底被捕。

私隱專員公署指，被起底人士去年2月向一名42歲男子提供身份證明文件，希望他幫忙處理內地物業買賣，代為向地產代理追討款項；但被起底人士其後懷疑自己被這名男子欺騙，嘗試阻止他繼續處理物業，到去年5月發現自己的個人資料在網上發布，更附有物業文件、家人的相片等。該名男子涉嫌違反個人資料私隱條例被捕。