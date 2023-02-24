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財政預算案2023｜擬建超算中心　孫東：暫未計劃數據北上　但會爭取南下

  • i-Cable
  • 2023年02月24日
【有線新聞】預算案提出建立人工智能超算中心，創新科技及工業局局長孫東指暫時未計劃將本地數據傳輸到內地，但會爭取更多內地數據來港。
孫東：「大家知道一些非敏感數據、內地的數據也可以到香港來。另外現在我們已經有一些對口機構，例如我們（本港）大學。一些大學在內地也有分校，這些相關大學數據可能在一定程度內，有一定貢獻。但總體來說，我們現在沒有計劃（將）香港的數據北上，當然我們亦希望爭取創造條件，希望北邊數據盡可能在一定條件和規管下南下。」
當局強調構建超算中心需要符合國際數據安全標準，並且遵守港府資訊安全政策及標準。
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