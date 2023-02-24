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你好香港｜免費機票吸海外客 國泰三月起東南亞七國派8萬張
i-Cable
2023年02月24日
【有線新聞】政府免費派發50萬張機票給海外旅客來香港，國泰航空宣布會安排其中8萬張在七個東南亞國家派發。
國泰三月起會分階段在泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼、越南及柬埔寨舉辦送出免費機票的活動，旅客要先在國泰網站登記，回答三條簡單的問題，就有機會贏取經濟艙來回機票一張。國泰說今次活動是配合「你好，香港！」宣傳計劃，希望更多海外的人來香港旅遊。
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