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警全港反三合會行動拘逾200人 搗非法賭檔及賣淫場所
i-Cable
2023年02月24日
【有線新聞】警方反三合會行動在全港拘捕逾200人，檢獲大批證物及現金。
警方檢獲包括麻雀、籌碼、利刀及約193萬元現金。有組織罪案及三合會調查科聯同各總區於昨日採取行動，打擊黑幫收入來源，搗破多個懷疑非法賭檔、私煙儲存倉及賣淫場所，拘捕137男97女。警方指行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。
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