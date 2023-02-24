警全港反三合會行動拘逾200人　搗非法賭檔及賣淫場所

【有線新聞】警方反三合會行動在全港拘捕逾200人，檢獲大批證物及現金。

警方檢獲包括麻雀、籌碼、利刀及約193萬元現金。有組織罪案及三合會調查科聯同各總區於昨日採取行動，打擊黑幫收入來源，搗破多個懷疑非法賭檔、私煙儲存倉及賣淫場所，拘捕137男97女。警方指行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。