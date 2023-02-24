口罩令｜盧寵茂：冬季流感高峰期後可望解除

【有線新聞】醫務衛生局局長盧寵茂重申口罩令仍會維持，至冬季流感高峰期後解除。

盧寵茂：「在日常生活，我也明白大家很想不需要戴口罩，但確實我們要考慮醫療壓力，因為冬季是所有呼吸道感染一個高發時期，除了新冠之外，也要關注流感。我們看到大家市民非常合作，今次新冠疫情控制得相當好，而流感也在低水位。我們會一併考慮數據決定（取消）日子，希望冬季主要高峰期過後，我們就可以解除（口罩令）。」