蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮

【有線新聞】大埔發生謀殺案，一名28歲姓蔡的女模特兒死亡，消息指死者是譚仔米線創辦人的媳婦蔡天鳳，警方相信死者已被人碎屍，拘捕了死者前夫的父母及兄長，其中前夫兄長是死者的私人司機。

懷疑發生謀殺案的村屋，有大批警員在場調查，屋外拉起多重封鎖線。入夜後有機動部隊人員在村屋附近的垃圾筒搜查證物，鑑證科人員到場蒐證，警員在屋內檢走多箱證物及手推車，又取走多袋衣物。

現場是大埔龍尾村一間村屋，警方在屋內雪櫃發現一名失蹤女子的殘肢。現場消息說星期三深夜，涉事村屋曾傳出年輕女子與男子的爭執聲。有村民說案發村屋空置數個月，最近沒有見到陌生人出入，不過有一架白色車停泊在屋外。龍尾村村民張先生：「這輛車是新的，來了不夠一個禮拜。（有沒有聽到噪音或吵架？）沒聽到，如果吵架一定聽到。」

消息指死者是28歲女模特兒蔡天鳳，現任丈夫是譚仔米線創辦人譚澤均的兒子，警方拘捕了死者前夫的父母及哥哥，前夫的哥哥亦是蔡天鳳的私人司機。蔡天鳳星期二失蹤，最後一次出現是當日下午2時許，到過大埔科進路，當時穿白色衫褲、拿紫色手袋。

警方指在龍尾村村屋單位發現相信是用作肢解的工具，相信兇徒處心積慮犯案。西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫：「我相信這幾人很處心積慮去犯下謀殺案，後面這間村屋其實只是數星期前租下，租下以來入面其實沒有甚麼傢具，只是準備，我相信主要是準備用來肢解受害人的一個地方。」