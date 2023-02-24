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鄧炳強：有「探監師」散播反政府訊息　涉危害國安　會蒐證控告

  • i-Cable
  • 2023年02月24日
【有線新聞】保安局局長鄧炳強說留意到有人透過探監散播反政府訊息，影響懲教署的更生工作，有可能危害國家安全，表明會蒐集證據、嚴正執法。
鄧炳強：「有些所謂自稱『探監師』的人，這些人向多次素未謀面、因為黑暴而在囚的人士探訪，他們透過思想滲透持續灌輸反政府訊息、一些負面思想，更加提到要『光復懲教』的字眼。我們發現有些人由黑暴到現在總共探訪了超過59名囚犯，次數達到395次，亦有人在近一年半時間探訪多達47名囚犯，次數高達211次。我要警告這些人，如果你們想繼續危害國家安全，我可以告訴你，我們必然會全力調查、嚴正執法，有證據會拘捕你，夠證據會控告你。」
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