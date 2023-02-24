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塌手術燈︳醫管局沒覆查 盧寵茂：器材具專業性、承辦商責任最大
i-Cable
2023年02月24日
【有線新聞】醫管局指手術燈不是接觸式醫療儀器，承辦商維修保養後，當局不會覆查。醫務衞生局局長盧寵茂則指承辦商責任最大。
盧寵茂：「我感到非常驚訝，一件如此高質素的手術儀器會出現這種問題，而且不只一支燈發現。（記者：醫管局本身有沒有責任？因醫管局曾說沒有覆核檢查。）醫療器材本身有其專業性，是非常獨特，特別是手術室用的器材等，之所以為何我們很多時希望原廠進行維修保養，正是這個原因。此事上我認為供應商及維修保養承辦商的責任最大。」
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