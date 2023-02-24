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高才通｜賀建奎一度獲批 鄧炳強：重新檢視獲批個案有否可疑
i-Cable
2023年02月24日
【有線新聞】在內地有刑事紀錄的科學家賀建奎一度獲批「高才通」來香港，保安局局長鄧炳強被問到入境處是否疏忽及沒有主動核查，他指會繼續改善制度。
鄧炳強：「我們推出計劃時，如果發現到有事情要優化，我們是務實的政府，會做優化工作，確保一些我們認為不應該透過計劃來香港的人，是不會透過計劃來香港。在獲批的個案當中，會重新檢視會否有可疑的情況。是否有需要重新看這些案件，我們會個別案件去處理。」
內地小紅書有人發文指可以透過「高才通」來港產子，鄧炳強回應稱會在關口看申請人的入境原因是否與宣稱的一致，如果有可疑可以拒絕他們入境。
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