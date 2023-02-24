海關搗加煙稅後首宗私煙案　檢2650萬支、應課稅逾6千萬元　拘4船員

【有線新聞】海關偵破加煙稅後首宗走私香煙案，市值8,900萬元，拘捕四人。

海關檢獲2650萬支懷疑未完稅香煙，涉及不同牌子，應課稅值約6,600萬元。海關星期四在油麻地公眾碼頭卸貨區截查一艘載有兩個貨櫃的躉船，發現其中一個貨櫃編號有問題，打開貨櫃搜到大批私煙；拘捕四名船員，同日晚上帶返昂船洲基地扣查。海關指今次是加煙稅後首宗走私香煙案件，未見有上升趨勢。