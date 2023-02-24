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俄烏戰事一周年　英國默哀紀念　辛偉誠：對與烏克蘭並肩感自豪

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  • 2023年02月24日
【有線新聞】英國默哀一分鐘紀念俄烏戰事。
首相辛偉誠夫婦與烏克蘭駐英大使夫婦，以及數十名在英受訓的烏克蘭軍人，在首相府外默哀後，烏克蘭歌手唱國歌。辛偉誠讚揚烏克蘭人民英勇作戰，對英國與烏克蘭並肩感到自豪。
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