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俄烏戰事一周年 英國默哀紀念 辛偉誠：對與烏克蘭並肩感自豪
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2023年02月24日
【有線新聞】英國默哀一分鐘紀念俄烏戰事。
首相辛偉誠夫婦與烏克蘭駐英大使夫婦，以及數十名在英受訓的烏克蘭軍人，在首相府外默哀後，烏克蘭歌手唱國歌。辛偉誠讚揚烏克蘭人民英勇作戰，對英國與烏克蘭並肩感到自豪。
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