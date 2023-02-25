財政預算案2023｜煙草稅加三成　稱對煙民是「苦口良藥」　盧寵茂：肯戒就「因加得減」

【有線新聞】預算案提出加煙草稅三成，每包煙加價12元，醫務衞生局局長盧寵茂說對煙民而言是「苦口良藥」，但只要肯戒煙就會「因加得減」，節省金錢同時保障健康。

本港最新吸煙率9.5%，約有58萬煙民。政府目標兩年後將吸煙率進一步降至7.8%，加煙稅是其中一個手段。醫務衞生局局長盧寵茂說，加稅後戒煙熱線收到的查詢急增4.7倍，認為措施有效。醫務衞生局局長盧寵茂：「對一直吸煙的煙民可能感到很苦，但我能告訴你這是苦口良藥。加煙稅每包貴了12元，其實我認為是『因加得減』，為了加價12元，如果你能有決心不吸煙，其實是節省了74元，節省了同時又贏得健康，這是一舉兩得。」

煙稅加了，但下年度的衛生經常性開支預算比本年度少約一成八。盧寵茂解釋是因為社會復常，毋須再預留抗疫開支。盧寵茂：「既然今年疫情已受控，抗疫開支去年需要的，今年就不需要。所以如果看經常開支1,044億元，如果比對去年扣除了303億元抗疫開支，其實沒減少，反而增加了，加了約8%。橙與橙比、蘋果與蘋果比，不可以將去年的抗疫開支計算在內。

至於口罩令何時解除，盧寵茂說會繼續審視數據，盡快找一個行政上適當時間放寬，但在醫院、院舍等重點場所仍會維持。