蔡天鳳碎屍案｜消息：死者前夫於東涌落網　死者頭顱疑被棄置將軍澳　傳因出售豪宅套現鬧翻

【有線新聞】大埔碎屍案現場仍未解封。警方昨晚初步調查說懷疑有人因數以千萬元的金錢糾紛動殺機，拘捕死者前夫的父母及兄長，會起訴三人謀殺，消息指，死者前夫於東涌落網。

龍尾村碎屍案現場仍未解封，門外擺放兩個大膠袋，有警員把守。

有附近村民說近日曾聽到附近有人吵架：「當晚有人吵架，十分嘈吵，但我們不知道甚麼事。因為我們不住在這邊，我們住在村裏面。（你們自己有聽到？）我只聽到有人吵架，其他都聽不到。」

警方星期五晚通宵在屋內調查，發現女死者的身份證及信用卡，在雪櫃找到一雙腳，以及兩鍋有人體組織的湯，相信死者被人碎屍。又檢走多件證物，包括鐵錘、長雨衣、面罩、多把削肉刀、碎肉機和一個女裝手袋等。

機動部隊人員搜查村屋附近的垃圾桶，至凌晨四時許運走屋內的雪櫃和多箱證物。據了解警方未發現死者頭顱，懷疑遭人棄置在將軍澳區，稍後安排人手搜證。

死者是28歲女模特兒蔡天鳳，據了解是譚仔米線創辦人譚澤均的媳婦。警方拘捕了死者前夫的父母及31歲的兄長，即死者的私人司機，懷疑他們與死者有數以千萬元計的金錢糾紛，繼而動殺機。消息說死者前夫的父親曾任職警長，2005年離職。初步相信死者前夫與父親及兄長有份動手，母親就參與事前準備。

據了解，死者早年出資過千萬購入何文田嘉道理道一個豪宅單位讓前夫一家居住，業主是聯名登記，包括有前夫的家人。至近日死者想出售單位套現，雙方鬧翻。

警方仍在追緝死者的前夫，說他沒有離境紀錄。另外有人在網上懸紅尋找一名男子，據了解就是死者的前夫。