財政預算案2023｜稱長期派消費券不可行　陳茂波：明年再考慮加稅　先讓社會「回氣」

【有線新聞】財政司司長陳茂波說預算案派5,000元消費券紓緩市民生活壓力，但長期做並不可行。他又說曾研究加稅，但希望讓社會「回一回氣」，明年再算。

預算案在過千億赤字下派糖少甜。陳茂波說社會對是否派發消費券意見分歧，他認為要在保持財政穩健和運用社會資源時取得適度平衡。

財政司司長陳茂波：「不要為儲錢而儲錢，特區政府的施政目標是甚麼？第一是市民的福祉，困難時將錢拿出來幫市民是應份的。當然每次派消費券總金額比較大，今年5,000元一位，總共超過300億元。財政上來說長期這樣做不可行。」

短期內「做大個餅」去開源，預算案提出向馬會徵收額外足球博彩稅，利得稅、薪俸稅暫時維持不變。被問到擴闊稅基、開徵銷售稅等建議。陳茂波：「有沒有想過加稅，真的有想過，做了些方案，最後決定今年先不加稅，畢竟這三年艱難，大家回一回氣，反正有一定儲備，大家回一回氣、明年再算。同時我們正搶企業搶人才，人才都未來到就說要加稅，對於政策目標未必是相符。」

陳茂波說認同能者多付，第一步先推出差餉改革，又說加稅這議題比較敏感，目前要全力拼經濟，不想大家分散注意去討論。