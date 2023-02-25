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日日有頭條：2010年發展局計劃活化舊灣仔警署
i-Cable
2023年02月25日
【有線新聞】有「二號差館」之稱的舊灣仔警署是二級歷史建築。2010年，發展局計劃活化，連同旁邊的警察宿舍一起招標。
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