澤連斯基有意晤習近平

【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基表示，有意與國家主席習近平見面，又回應中方烏克蘭危機立場文件，指同意部分內容，希望中方能參與和平進程，俄羅斯則感謝中方為解決衝突的貢獻。

烏克蘭土地上的戰火已持續整整一年，在哈爾科夫這個墓園，為國捐軀、長眠於此的士兵不斷增加。全球多國致力斡旋，中方亦發布有關烏克蘭危機的立場文件。

烏克蘭總統澤連斯基指認同部分內容，亦有不同意的部分。他說：「似乎中國已表明其想法，我已說過，中國開始談論烏克蘭，我認為這不是壞事，問題是，接下來有甚麼行動。」

澤連斯基表示希望中國能參與和平進程，不要向俄羅斯提供武器，並運用影響力令俄軍撤出烏克蘭國土，他又有意與國家主席習近平見面，他說：「我有意與習近平會面，對雙方國家及全球安全都有利。」

俄羅斯外交部回應中方立場，指同意北京觀點，並感謝對方真誠為和平解決烏克蘭衝突的貢獻。

美國總統拜登說，中國的立場受俄羅斯讚賞，顯示文件只對俄羅斯有好處，明言中方以磋商去解決一場不義之戰的想法不合理。北約秘書長斯托爾滕貝格亦指，中國未有譴責俄羅斯，反映不值得信任。

在北京，外交部周五發布政治解決烏克蘭危機12點立場的文件，呼籲尊重各國主權及啟動和談，並反對國家濫用單邊制裁。