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停辦三年花卉展下月回歸 約千師生維園砌鮮花造型 學生：很喜歡這感覺
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2023年02月25日
【有線新聞】停辦3年的香港花卉展下月回歸，大約1,000名師生於維園以各式各樣的鮮花砌出海豚及鯨魚等可愛造型。
有份幫忙準備花展的學生表示，「（插花）不難，覺得好開心。」另一位學生：「好緊張，來到可以插花，就跟着老師的指示。那一刻很喜歡這個感覺，很長時間不能做這件事。」
老師：「過去兩年，疫情很嚴峻，參觀或探訪社區中心機會都少。現在開始放寬，小朋友、家長及學校都很期待，一有機會都會帶小朋友出來。」
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