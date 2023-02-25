停辦三年花卉展下月回歸　約千師生維園砌鮮花造型　學生：很喜歡這感覺

【有線新聞】停辦3年的香港花卉展下月回歸，大約1,000名師生於維園以各式各樣的鮮花砌出海豚及鯨魚等可愛造型。

有份幫忙準備花展的學生表示，「（插花）不難，覺得好開心。」另一位學生：「好緊張，來到可以插花，就跟着老師的指示。那一刻很喜歡這個感覺，很長時間不能做這件事。」

老師：「過去兩年，疫情很嚴峻，參觀或探訪社區中心機會都少。現在開始放寬，小朋友、家長及學校都很期待，一有機會都會帶小朋友出來。」