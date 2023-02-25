理大衝突｜八人涉油麻地暴動罪成　判監3年半至4年9個月

【有線新聞】2019年理大衝突，有示威者在油麻地與警方衝突，八人暴動罪成，判監3年半至4年9個月。

案情指各被告2019年11月18日在窩打老道至咸美頓街一段彌敦道聚集、與警方對峙。區域法院暫委法官葉啓亮判刑指本案是社會事件中最大規模之一，示威者堵路、擲汽油彈，有相當預謀和一定計劃；針對警方的暴力行為更是挑戰法治，形容如同小型戰場，量刑起點判監5年。兩人經審訊後被定罪，分別判囚4年9個月及4年半，另外六人審前已認罪，判監3年半。