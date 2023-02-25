【有線新聞】白俄羅斯總統盧卡申科即將訪華。

外交部宣布，盧卡申科應國家主席習近平邀請，將於下周二至四在中國進行國事訪問。盧卡申科與習近平，去年9月在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會上曾會面。

盧卡申科亦是俄羅斯總統普京盟友。普京日前接見中央外事辦主任王毅時，表示期待習近平訪俄。