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白俄羅斯總統盧卡申科即將訪華
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2023年02月25日
【有線新聞】白俄羅斯總統盧卡申科即將訪華。
外交部宣布，盧卡申科應國家主席習近平邀請，將於下周二至四在中國進行國事訪問。盧卡申科與習近平，去年9月在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會上曾會面。
盧卡申科亦是俄羅斯總統普京盟友。普京日前接見中央外事辦主任王毅時，表示期待習近平訪俄。
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