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美領館稱關注香港自主被侵蝕 港府批污衊抹黑、促停干涉特區事務
i-Cable
2023年02月25日
【有線新聞】特區政府堅決反對美國駐港總領事館，就香港自主權被侵蝕的言論。
外交部駐港公署早前劃出「三條紅線」，要求美國駐港總領事館不要危害中國國家安全，領事館回應指，深切關注香港自主權被侵蝕，會繼續發聲。特區政府發聲明，批評是污衊抹黑，又說美方因偏見而創作失實情況，執意危言聳聽，以為重複一百次就會變成事實，是反映小人之心，敦促美國停止干涉特區事務。
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