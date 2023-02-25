美領館稱關注香港自主被侵蝕　港府批污衊抹黑、促停干涉特區事務

【有線新聞】特區政府堅決反對美國駐港總領事館，就香港自主權被侵蝕的言論。

外交部駐港公署早前劃出「三條紅線」，要求美國駐港總領事館不要危害中國國家安全，領事館回應指，深切關注香港自主權被侵蝕，會繼續發聲。特區政府發聲明，批評是污衊抹黑，又說美方因偏見而創作失實情況，執意危言聳聽，以為重複一百次就會變成事實，是反映小人之心，敦促美國停止干涉特區事務。