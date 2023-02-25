土地發展｜擬精簡程序僅設一輪諮詢　市民批剝削表達機會　甯漢豪：精簡須積少成多

【有線新聞】發展局計劃修例精簡土地發展程序，城規會日後只會接受一輪的公眾諮詢，有市民認為是剝削他們的表達機會；發展局局長甯漢豪指，精簡程序需要積少成多，有需要縮減每個程序的時間。

市民蔡小姐：「就小市民的角度，其實這個是唯一可以表達機會的空間和提出申述的過程，如果只是為了加快造屋過程，其實有沒有其他方法可以達到這個目標呢？」

發展局局長甯漢豪：「其實我都希望大家理解，當我們銳意說要精簡程序的時候，每一個位置都是重要的，積少成多，我們不是只看它佔多少時間、這麼少（時間）便不用理它。我們都很大規模保留了現在公聽會的安排，如果你入了申述，你都有權出席公聽會。」