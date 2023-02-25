返回
按輸入鍵開始搜尋

澳門特首賀一誠與李家超會面　就加強兩地合作交換意見

  • i-Cable
  • 2023年02月25日
【有線新聞】行政長官李家超與澳門特區行政長官賀一誠會面。
賀一誠早上先參觀科學園、創科體驗館等地點，之後在禮賓府與李家超會面。律政司司長林定國、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞都有出席，他們就推動港澳合作和粵港澳大灣區發展交換意見，李家超說香港與澳門自實施全面免檢疫通關，兩地人員的往來已重新蓬勃起來，足見港澳情誼深厚、聯繫密切，期待下星期到訪澳門，更深入商議進一步加強港澳合作。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖　減半至$5,000　一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝　63歲女途人遭插頭送院不治　警拘60歲裝修工
2023年02月22日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海　表明想行紅隧後遭趕下車　發文嘆：你良心不痛嗎？
2023年02月22日
河邊散步鱷魚突襲寵物狗　美國八旬婦「無端」變獵物慘死　專家：想生存別要就範
2023年02月23日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女　網民質疑拍攝大腿不違法　律師拆解疑問
2023年02月21日