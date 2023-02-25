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澳門特首賀一誠與李家超會面 就加強兩地合作交換意見
i-Cable
2023年02月25日
【有線新聞】行政長官李家超與澳門特區行政長官賀一誠會面。
賀一誠早上先參觀科學園、創科體驗館等地點，之後在禮賓府與李家超會面。律政司司長林定國、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞都有出席，他們就推動港澳合作和粵港澳大灣區發展交換意見，李家超說香港與澳門自實施全面免檢疫通關，兩地人員的往來已重新蓬勃起來，足見港澳情誼深厚、聯繫密切，期待下星期到訪澳門，更深入商議進一步加強港澳合作。
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