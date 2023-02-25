返回
按輸入鍵開始搜尋

塌手術燈｜供應商指或與固定螺絲有關　另有三款式或受影響　衞生署要求四周內交調查報告

  • i-Cable
  • 2023年02月25日
【有線新聞】聯合醫院塌手術燈事故，供應商初步調查發現可能與手術燈的螺絲有關，醫管局重申已停用有問題手術燈。
手術燈的本地供應商周五回覆衞生署指，事故成因或與固定手術燈的螺絲有關，除涉事手術燈外，供應商發現另外三款使用同一固定方法、而且曾供應本港的手術燈亦可能有問題。
衞生署要求供應商立即通知受影響客戶及跟進，並於四星期內提交調查報告。醫管局說已停用有問題手術燈，重申會加強監管承辦商服務質素，包括派員突擊巡查及檢討監管機制。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖　減半至$5,000　一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝　63歲女途人遭插頭送院不治　警拘60歲裝修工
2023年02月22日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海　表明想行紅隧後遭趕下車　發文嘆：你良心不痛嗎？
2023年02月22日
河邊散步鱷魚突襲寵物狗　美國八旬婦「無端」變獵物慘死　專家：想生存別要就範
2023年02月23日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女　網民質疑拍攝大腿不違法　律師拆解疑問
2023年02月21日