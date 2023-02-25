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塌手術燈｜供應商指或與固定螺絲有關 另有三款式或受影響 衞生署要求四周內交調查報告
i-Cable
2023年02月25日
【有線新聞】聯合醫院塌手術燈事故，供應商初步調查發現可能與手術燈的螺絲有關，醫管局重申已停用有問題手術燈。
手術燈的本地供應商周五回覆衞生署指，事故成因或與固定手術燈的螺絲有關，除涉事手術燈外，供應商發現另外三款使用同一固定方法、而且曾供應本港的手術燈亦可能有問題。
衞生署要求供應商立即通知受影響客戶及跟進，並於四星期內提交調查報告。醫管局說已停用有問題手術燈，重申會加強監管承辦商服務質素，包括派員突擊巡查及檢討監管機制。
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