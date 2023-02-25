MIRROR演唱會｜阿MO藉外骨骼步行學習穩定　膀胱自主神經有反應

【有線新聞】MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員阿MO李啟言身體的褥瘡已全部癒合，並在機械協助下增加練習步行次數。

他的爸爸李盛林牧師說，阿MO在過去數次的外骨骼步行學習中，無論是在血壓、肌肉、關節

和步伐都能適應配合外骨骼，沒有感到頭暈不舒服，並一次比一次穩定，會在這幾星期逐步加密次數；又說阿MO開始每天夾尿喉兩小時，使尿停留在膀胱，以磁場刺激膀胱部位，根據初步觀察，自主神經有反應。