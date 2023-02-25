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瑪麗醫院有喉管槽塑膠外殼鬆脫 無人受傷
i-Cable
2023年02月25日
【有線新聞】瑪麗醫院一個綜合專科病房，有喉管槽的塑膠外殼鬆脫，無人受傷。
醫管局說病房內一張電動病床臨時放置在喉管槽，並在調校病床的高度時觸碰到喉管槽的塑膠外殼，導致兩個外殼鬆脫，事件中沒有病人及職員受傷，院方已安排工程人員維修，並檢查院內同類的喉管槽。
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