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土敘大地震｜累計逾五萬人喪生 土耳其拘184人追究塌樓責任
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2023年02月26日
【有線新聞】土耳其和敘利亞大地震累計超過5萬人喪生，土耳其政府拘捕184人，追究塌樓責任。
司法部長周六表示已就塌樓調查600多人，當中過百人被捕和還押，包括承建商、業主和參與改建工程的人，正擴大調查範圍。土耳其超過16萬幢建築物在月初大地震中倒塌或嚴重損毀，總統埃爾多安承諾會追究責任。
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