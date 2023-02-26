前海金融三十條｜許正宇指下月推新上市安排　創科公司無收入盈利可來港上市

【有線新聞】財經事務及庫務局局長許正宇形容「前海三十條」與特區政府的目標一脈相承，將繼續協助在港註冊的基金進入內地市場，下月起又會推出新上市安排，讓無收入及無盈利的科技公司來港上市。

內地當局上周四發布「前海金融三十條」，財經事務及庫務局局長許正宇認為政策與特區政府的目標一脈相承，又指政府幾年前已與前海當局合作，讓私募基金更方便打入內地市場。

許正宇：「這條例通過了兩三年左右，有600隻左右的基金在公司註冊處登記，我介紹的就是要幫這些基金更容易進入內地，因為現在在內地如果做私募基金，可能有一定的審批安排或申請要做。我們正與前海商討希望落實的是讓這些過程可以簡便、便捷，更在香港設立的私募基金更易進去。」

許正宇又透露下月起將讓更多科技公司來香港主板上市，希望爭取這些企業在港融資。許正宇：「下月我們會有新的上市安排，讓一些創新科技公司，沒收入沒盈利的都能來港上市，裏面聚焦幾大產業，例如新能源、新材料等，這些與全球的趨勢，包括創新科技、數碼化等一致，這些都是無形中擴大上市公司的資源，讓更多公司可以利用香港這個平台作融資。」

許正宇說行政長官及不同業界早前相繼到大灣區參觀，他自己亦正計劃與業界組團前往大灣區，了解新機遇及發展趨勢，同時為業界拓展商機。