返回
按輸入鍵開始搜尋

澳門明起室外毋須戴口罩　乘搭公共交通等維持不變

  • i-Cable
  • 2023年02月26日
【有線新聞】澳門明日起調整戴口罩要求市民在室外毋須戴口罩，乘搭公共交通工具、進入醫療機構等仍然要戴口罩。
至於進入其他室內場所，由相關主管按情況決定是否需要戴口罩。另外，3歲或以下嬰幼兒進入任何場所可不戴口罩；非高等教育學校師生上課或進行活動時亦不需戴口罩，高等院校則參照有關規定處理。澳門新冠病毒應變協調中心指近兩個月疫情持續平穩，參考世界各地防控經驗調整佩戴口罩要求。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜村屋雪櫃藏殘肢　前夫父母、兄長被捕　警方料涉事單位租作肢解：很處心積慮
2023年02月24日
消費券2023｜財爺再派糖　減半至$5,000　一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝　63歲女途人遭插頭送院不治　警拘60歲裝修工
2023年02月22日
蔡天鳳碎屍案｜死者前夫落網、報稱不適送院　據悉身懷現金名錶　傳因出售豪宅套現鬧翻
2023年02月25日
蔡天鳳碎屍案｜據悉買千萬豪宅予前夫一家　欲套現鬧翻惹殺身之禍　前家翁曾任警長
2023年02月25日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海　表明想行紅隧後遭趕下車　發文嘆：你良心不痛嗎？
2023年02月22日