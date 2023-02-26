澳門明起室外毋須戴口罩　乘搭公共交通等維持不變

【有線新聞】澳門明日起調整戴口罩要求市民在室外毋須戴口罩，乘搭公共交通工具、進入醫療機構等仍然要戴口罩。

至於進入其他室內場所，由相關主管按情況決定是否需要戴口罩。另外，3歲或以下嬰幼兒進入任何場所可不戴口罩；非高等教育學校師生上課或進行活動時亦不需戴口罩，高等院校則參照有關規定處理。澳門新冠病毒應變協調中心指近兩個月疫情持續平穩，參考世界各地防控經驗調整佩戴口罩要求。