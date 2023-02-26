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積金局指一月份強積金錄6.1%正回報 過去10年轉移金額累計420億
i-Cable
2023年02月26日
【有線新聞】積金局指環球投資氣氛明顯改善，1月份強積金錄得6.1%正回報。
積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，又提到俗稱「強積金半自由行」的「僱員自選安排」實施滿十年，由2012年11月至上個月平均每年約有8萬4千宗轉移個案，轉移金額累計420億元。至於可扣稅的自願性供款，自2019年4月推出至上個月有6.5萬個帳戶，累計金額約有77億元。
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