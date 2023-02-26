漁護署恢復倉鼠進口　業界指先隔離抽查　染病康復後可出售

【有線新聞】漁護署上月中恢復倉鼠進口，首批倉鼠已運抵本港，有寵物店負責人說倉鼠會先隔離抽樣檢測，染病倉鼠康復後可出售，避免一刀切人道毀滅。

相隔一年多，再來到香港「吃喝玩樂」，隨著漁護署「開關」，倉鼠可以重新入境，要先隔離5日，接受抽樣檢測。

Little Boss負責人林先生：「一旦出現有陽性反應，原批動物會留在隔離中心、原封不動，不會人道毀滅，等待牠們恢復健康，呈陰性反應後便可以銷售。」

雖然帶來額外的工作量，可以令消費者、業界放心。政府去年一月首次在這間寵物店發現有倉鼠感染新型肺炎病毒後，下令殺鼠，超過2,000隻動物要人道毀滅。林先生：「帶來的衝擊當然非常大，當香港沒有小動物持續供應，牠們所需要的日常用品，例如糧草，不斷減少。市場失去了七成生意，估計需要超過一年時間才可恢復生意。」

這間寵物店第一批重新進口的倉鼠有幾百隻，全部來自荷蘭，負責人說會視乎銷售情況再申請進口。不止生意，負責人更希望修補市民飼養寵物的態度。林先生：「看見家長或小朋友自願或不自願地將小動物交出，想到當小朋友當小倉鼠是家人，要他們放棄家人，原因是倉鼠患病，想到是很傷心的。無論甚麼情況，棄養小動物都是不好的。」

漁護署說上月十三日起恢復接受商業進口倉鼠申請，已批出三宗，持牌處所必須設有隔離檢疫設施，署方會派員抽樣檢測，結果陰性才可出售，目前所有抵港倉鼠樣本都對新型肺炎病毒測試呈陰性。