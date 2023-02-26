入境處再增五類入境申請計劃　申請人明起須申報刑事紀錄

【有線新聞】繼高才通後入境處再增五類入境申請計劃，要求申請人明日起必須申報是否有刑事定罪紀錄。

涉及的計劃包括一般就業政策、輸入內地人才計劃、科技人才入境計劃、非本地畢業生留港就業安排等，入境處重申一直嚴格審批每宗簽證申請，會不時調整工作流程和檢視申請所需的資料。