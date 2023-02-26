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懲教署青少年制服團隊開展禮 卓孝業：鼓勵青少年更多與內地交流
i-Cable
2023年02月26日
【有線新聞】懲教署的青少年制服團隊舉行開展禮。
懲教署安排五十多名「更生先鋒領袖」學員與澳門及廣東的學生視像交流，保安局副局長卓孝業致詞說，懲教署透過中式步操訓練、舉辦尋根交流團等，讓香港青少年了解國家文化歷史，提升國民身分認同，與大灣區建立聯繫，鼓勵青少年更多與內地交流。
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