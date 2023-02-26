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黃偉綸與多名局長明出席深圳「對接北部都會區發展策略專班」首次會議
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2023年02月26日
【有線新聞】財政司副司長黃偉綸明天前往深圳，出席「對接北部都會區發展策略專班」首次會議。
黃偉綸將與深圳市政府代表討論推展北部都會區事宜，加強兩地合作。與會還包括發展局局長甯漢豪、政制及內地事務局局長曾國衞、環境及生態局局長謝展寰、運輸及物流局局長林世雄、財經事務及庫務局局長許正宇等，他們同日傍晚返港。
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