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稱香港有能力成為全球綠色科技領跑者 陳茂波：市場潛力巨大
i-Cable
2023年02月26日
【有線新聞】財政司司長陳茂波說，香港有能力成為全球綠色科技的領跑者。
財政司司長陳茂波在網誌提及與副司長黃偉綸日前分別到科學園及數碼港參觀本地綠色科技初創企業，認為香港已有一批極具質素的綠色科技公司。《預算案》提出的綠色科技及綠色金融策略正值其時，市場發展潛力巨大，而目前全球尚未出現具領導地位的產業集群。本港已制訂減碳方向，加上其他政策支持，香港的綠色科技必定可以加速向前蓬勃發展，吸引全球資金、企業和人才匯聚。
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